Napoli contro il Milan senza Ruiz: lo spagnolo ai box per infortunio

«Non so a che punto sia fisicamente, ma in questa prima parte di lavoro non abbiamo avuto troppi problemi. L’unico che non ci sarà domani sarà Fabián Ruiz». Così Carlo Ancelotti in conferenza stampa, l’allenatore azzurro ha comunicato alla stampa l’assenza del centrocampista spagnolo per la sfida al Milan di domani.



Titolare, dunque, ci sarà ancora Piotr Zielinski. «L’alternanza in questo momento è difficile da immaginare, giochiamo una volta a settimana. Quando arriverà la Champions ne parleremo», ha continuato rassicurando poi su Fabián. «Tornerà al lavoro dalla prossima settimana».

