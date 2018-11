Napoli, i convocati per l'Empoli Torna Ounas, presente Ghoulam

Si torna in campo dopo la sfida ed il pareggio contro la roma. Con l'empoli il Napoli si rituffa nel campionato per dimenticare il deludente 1-1 dell'ultima domenica e ritornare ai tre punti, prima della delicatissima sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain a Fuorigrotta.



Grande turnover quello che ci si attende per domani contro i toscani, nel frattempo torna in gruppo l'algerino Ounas dopo l'infortunio delle ultime settimane. Ancora presente Faouzi Ghoulam, anche se ancora non al meglio.



Questi i convocati:



Ospina, Karnezis, D'Andrea, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.

