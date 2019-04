Napoli con Albiol senza Insigne: aggregati anche due Primavera

Non ci sarà Lorenzo Insigne, ma sì a Raul Albiol. Il Napoli che si prepara alla trasferta di Frosinone non potrà contare sul suo capitano ma riabbraccerà il difensore spagnolo Che manca dallo scorso febbraio.



Come annunciato da Ancelotti in conferenza oggi, a mancare sarà anche Allan, il centrocampista brasiliano che ha avuto negli ultimi giorni problemi fisici ad un adduttore. Aggregati anche i giovani Zedadka e Gaetano.



Questo l’elenco completo:



Meret, Ospina, Karnezis, Malcuit, Koulibaly, Albiol, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj, Zedadka, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Gaetano, Callejon, Ounas, Mertens, Milik, Younes.

