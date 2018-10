Napoli, le nazionali dopo il Sassuolo: sono già dieci gli azzurri convocati

La festa del San Paolo dopo la vittoria contro il Liverpool è ancora nella testa dei tifosi azzurri, ma davanti al Napoli c'è già il prossimo impegno interno contro il Sassuolo. Domenica a Fuorigrotta arrivano i neroverdi, a sorpresa piazzati ai piani alti della classifica e vogliosi di riscatto dopo il pesante ko interno contro il Milan dell'ultimo turno.



Una gara importante per il Napoli che deve tornare a fare punti per non perdere contatto con la Juventus capolista, ma anche per salutarsi al meglio prima della sosta dedicata alle nazionali. Dopo la gara con gli emiliani sarà tempo di scontri internazionali che vedrenno protagonisti diversi calciatori oggi a disposizione di Carlo Ancelotti.



Sono già dieci, infatti, gli azzurri convocati dalle rispettive selezioni nazionali. Milik e Zielinski andranno in scena nella doppia sfida di Uefa Nations League Polonia-Portogallo (11 ottobre) e Polonia-Italia (14 ottobre), l'amichevole Albania-Giordania (10 ottobre) e la sfida di Uefa Nations League Israele-Albania (14 ottobre) per Hysaj, mentre Rog è stato convocato per la gara di Uefa Nations League Croazia-Inghilterra (12 ottobre) e per l'amichevole Croazia-Giordania (15 ottobre).L'algerino Adam Ounas sarà di scena nella doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d'Africa Algeria-Benin (12 ottobre) e Benin-Algeria (16 ottobre), due amichevoli invece per Ospina: Stati Uniti Colombia (12 ottobre) e Colombia-Costarica (16 ottobre). Karnezis è stato convocato per il doppio match di Uefa Nations League, Grecia-Ungheria (12 ottobre) e Finlandia-Grecia (16 ottobre), mentre Albiol raggiungerà la Spagna per il match contro l'Inghilterra (15 ottobre) sempre valido per la Uefa Nations League.Mario Rui chiamato dal Portogallo per le sfide alla Polonia e alla Scozia, in attesa di convocazione restano Marek Hamsik, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Da aggiungere alla lista anche Fabián Ruiz, come sempre convocato dalla nazionale spagnola Under 21.

