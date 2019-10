Napoli, out Maksimovic e Mario Rui ​ma a Torino si rivede Tonelli

Assenze annunciate che incideranno sulla trasferta di Torino. Carlo Ancelotti non potrà contare su ben tre difensori in vista del match contro i granata di Mazzarri di domani sera all’Olimpico: mancheranno, infatti, Maksimovic e Mario Rui, alle prese con problemi fisici non risolti, oltre ovviamente a Kalidou Koulibaly che sconterà il secondo dei due turni di squalifica e tornerà disponibile direttamente dopo la sosta di campionato. Rientra tra i convocati Lorenzo Tonelli.



L'ELENCO DEI CONVOCATI

Karnezis, Meret, Ospina;

Hysaj, Malcuit, Manolas, Luperto, Ghoulam, Di Lorenzo, Tonelli;

Allan, Gaetano, Fabián, Zielinski, Elmas;

Younes, Insigne, Mertens, Milik, Llorente, Callejon, Lozano.

