Napoli low cost in Coppa Italia: curve a 2 euro contro l'Atalanta

Nuova promozione per i tifosi azzurri che saranno allo stadio in questo avvio di 2018 per le gare contro l'Atalanta in Coppa Italia e il Verona in Campionato. Sconti per gli abbonati, che potranno acquistare dalle 14.00 di oggi (27 dicembre) e fino alle 14.00 di domani (28 dicembre) i prezzi per la sfida di Coppa a prezzi convenienti, così come per chi acquisterà il biglietto per la gara di Serie A e potrà andare allo stadio anche in Coppa con sconti importanti.



Come annunciato dal sito ufficiale del club, infatti, gli abbonati potranno acquistare il tagliando valevole per la gara di Tim Cup, per lo stesso settore e posto di validità del proprio abbonamento, ad una tariffa speciale cosiddetta «Promo abbonato», previa esibizione dello stesso abbonamento presso gli abituali punti vendite oppure attraverso il web.



Questi i prezzi previsti:



Napoli vs Atalanta Tim Cup.

Tariffa speciale cosiddetta "Promo abbonato" applicabile solo per gli abbonati

TRIBUNA ONORE € 10,00

TRIBUNA POSILLIPO € 5,00

TRIBUNA NISIDA € 4,00

DISTINTI € 3,00

CURVE € 2,00



Da domani, poi, avrà il via anche la vendità per i biglietti della gara contro il Verona.

«La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Tim Cup Napoli vs Atalanta ad una tariffa speciale; infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli vs Hellas Verona di Campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa speciale cosiddetta "Promo Ticket".



La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente , nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, sia per l'evento Napoli vs Hellas Verona di Campionato, che per l’evento Napoli vs Atalanta di Tim Cup, presso le ricevitorie abituali del circuito Listicket».



Questi i prezzi previsti:



Napoli vs Atalanta Tim Cup .

Tariffa speciale cosiddetta "Promo Ticket" applicabile solo per coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Verona.



TRIBUNA POSILLIPO € 7,00

TRIBUNA NISIDA € 6,00

DISTINTI € 5,00

CURVE € 3,00



In alternativa, questi i prezzi ordinari previsti:



Napoli vs Hellas Verona - Campionato



TRIBUNA POSILLIPO € 50,00

TRIBUNA NISIDA € 32,00

TRIBUNA FAMILY € 15,00 /5,00

DISTINTI € 20,00

CURVE € 14,00





Napoli vs Atalanta - Tim Cup

(non in abbinamento con biglietto campionato o con abbonamento)



TRIBUNA POSILLIPO € 50,00

TRIBUNA NISIDA € 32,00

TRIBUNA FAMILY € 15,00 /5,00

DISTINTI € 20,00

CURVE € 14,00









