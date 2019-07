Sorteggiato oggi il prossimo tabellone della Coppa Italia. Il Napoli è stato sorteggiato come prima testa di serie delle prime otto che entreranno in gioco solo dagli ottavi di finale (2 Juventus, 3 Milan, 4 Inter, 5 Atalanta, 6 Torino, 7 Roma, 8 Lazio) e a differenza dell'anno scorso giocherà in casa anche l'eventuale quarto di finale, con eventualmente anche la semifinale di ritorno in casa.



Dal lato degli azzurri il pericolo più immediato sembra essere la Lazio con i biancocelesti che potrebbero essere i rivali di una eventuale semifinale di Coppa. Atalanta e Inter le altre due big dal lato degli azzurri di ancelotti che si giocheranno l'accesso alla fase finale.



Lontani quindi i bianconeri della Juventus. La squadra di Sarri potrebbe essere un pericolo per quella di Ancelotti solo in una eventuale finale di Coppa all'Olimpico di Roma. Cristiano Ronaldo e compagni sono stati sorteggiati nel lato delle altre big Roma, Torino e Milan.





