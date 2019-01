Napoli, riparte la corsa alla Juve: Insigne guida l'assalto alla Coppa

di Roberto Ventre

La coppa Italia è un obiettivo dichiarato. Anche da Ancelotti. Il Napoli vuole provare ad arrivare fin in fondo e ad alzare il trofeo nella finale del 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma per spezzare il predominio della Juve che ha vinto le ultime quattro edizioni.



Si comincia con gli ottavi, partita secca domenica sera al San Paolo. La prima dell'anno, le insidie rappresentate dal ritorno in campo dopo il periodo di sosta, gli otto giorni di riposo dopo il match di campionato contro il Bologna. Il Napoli ricomincia oggi la preparazione a Castel Volturno in vista dell'esordio in coppa Italia contro la formazione di De Zerbi. Un'assenza certa, quella di Hamsik: lo slovacco si è fermato durante la partita con l'Inter al Meazza per una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Problema muscolare che lo costringerà a saltare l'esordio in coppa Italia contro il Sassuolo e la sfida successiva di campionato, sempre al San Paolo, contro la Lazio. Il rientro dovrebbe avvenire per la trasferta del Meazza contro il Milan.



Il difensore senegalese e l'attaccante napoletano saranno in campo contro il Sassuolo. Squalificati per due turni per l'espulsione del Meazza contro l'Inter, hanno scontato la prima giornata contro il Bologna e resta la seconda che li metterà fuori gioco con la Lazio (il club sta valutando il ricorso nel tentativo della riduzione di una giornata). E in campo ci sarà certamente il brasiliano Allan che con il Bologna ha raggiunto il limite di ammonizioni e salterà per squalifica il prossimo impegno di campionato contro la Lazio.



