Il Napoli è ancora un cantiere: con la Cremonese finisce 3-3

Terza amichevole prestagionale per il Napoli di Carlo Ancelotti che a Dimaro pareggia per 3-3 con la Cremonese, squadra di Serie B. Di Insigne, Verdi e Younes le reti degli azzurri, di Mogos, Arini e Soddimo, con uno spettacolare tiro da centrocampo, quelle dei grigiorossi. In campo per diversi minuti anche il neo acquisto Elmas. Tanti aspetti da rivedere per Ancelotti che ha avuto modo di fare le sue prove tecniche.



NAPOLI (4-2-3-1)

Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik.

A disposizione: Karnezis, Idasiak, Malcuit, Mario Rui, Verdi, Elmas, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Tutino, Younes.



CREMONESE (4-4-2)

Agazzi; Mogos, Claiton, Caracciolo, Terranova; Arini, Castagnetti, Boultam, Migliore; Piccolo, Palombi.

A disposizione: Ravaglia, Volpe, Ravanelli, Rondanini, Xoxha, Renzetti, Girelli, Cella, Deli, Montalto, Soddimo. All. Rastelli.



LA DIRETTA WEB



2' Callejon in fuorigioco per la prima buona occasione azzurra.



6' Ci prova la Cremonese con Castagnetti ma Meret para a terra.



10' Ancora la Cremonese al tiro dalla distanza con Mogos ma Meret è attento.



11' Sull'angolo va in rete sorprendendo tutti Mogos.



14' Chiriches va alla conclusione da fuori, si distende Agazzi.



26' Guizzo di Mertens per Insigne ma in ritardo.



27' Tiro rasoterra da posizione angolata per Zielinski ma termina al lato.



34' Gaetano prova il gran tiro, termina largo.



36' Intervento su Mertens in area: è rigore.



37' Sul dischetto Insigne che pareggia.



38' Milik va vicino al vantaggio con una magia in area.



41' Libero in area Arini insacca la palla del vantaggio per la Cremonese.



43' Agazzi mette in angolo dopo guizzo di Insigne.



44' Ancora errori e la Cremonese vicina al gol.



45' Termina così il primo tempo.



46' Entra Mario Rui per Ghoulam. Dentro anche Di Lorenzo, Malcuit, Maksimovic, Ruperto e Verdi. Callejon provato come centrale di centrocampo.



53' Gran botta di Verdi da fuori area e gol del pareggio. Simone capocannoniere delle amichevoli.



55' Cremonese ancora pericolosa ma Meret c'è.



65' Fuori Insigne e Milik per Younes e Tutino.



67' Si fa male Malcuit, problemi alla gamba destra.



68' Fa il suo esordio il neo acquisto macedone Elmas.



69' Un ottimo Younes si libera e insacca il gol del 3-2.



75' Incredibile gol da centrocampo di Soddimo, simile a quello di Kane contro la Juve.



85' Vicina al gol del 4-3 la Cremonese.



87' Callejon va al tiro ma è in fuorigioco.



88' Verdi a tu per tu col portiere non trova il gol del vantaggio.



90' Finisce il match in parità.

