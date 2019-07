Live Napoli-Cremonese 0-1 lombardi in vantaggio con Mogos

Il Napoli di Ancelotti, sul campo di Carciato, affronta la Cremonese nella terza e ultima amichevole trentina. Tante novità di formazione rispetto alle ultime uscite, si segnala la prima partita per Milik alle cui spalle agiranno Callejon, Mertens, Insigne. In porta prima partita per il ritrovato Meret.



NAPOLI (4-2-3-1)

Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik.

A disposizione: Karnezis, Idasiak, Malcuit, Mario Rui, Verdi, Elmas, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Tutino, Younes.



CREMONESE (4-4-2)

Agazzi; Mogos, Claiton, Caracciolo, Terranova; Arini, Castagnetti, Boultam, Migliore; Piccolo, Palombi.

A disposizione: Ravaglia, Volpe, Ravanelli, Rondanini, Xoxha, Renzetti, Girelli, Cella, Deli, Montalto, Soddimo. All. Rastelli.



LA DIRETTA WEB



2' Callejon in fuorigioco per la prima buona occasione azzurra.



6' Ci prova la Cremonese con Castagnetti ma Meret para a terra.



10' Ancora la Cremonese al tiro dalla distanza con Mogos ma Meret è attento.



11' Sull'angolo va in rete sorprendendo tutti Mogos.



14' Chiriches va alla conclusione da fuori, si distende Agazzi.



26' Guizzo di Mertens per Insigne ma in ritardo.



27' Tiro rasoterra da posizione angolata per Zielinski ma termina al lato.

