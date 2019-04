Napoli, crescono i valori di mercato: Allan e Fabián gli azzurri migliori

Una stagione in chiaroscuro la prima di Carlo Ancelotti a Napoli, deludente perché non si è riusciti a portare alcun trofeo in azzurro ma anche ricca di speranza per una squadra che ha compiuto un altro passo verso la completa maturazione. A dimostrazione anche i valori di mercato dei singoli azzurri, cresciuti durante tutta questa annata e con picchi importanti per alcuni azzurri.



Come per Allan, il centrocampista brasiliano che lo scorso gennaio sembrava promesso sposo del Paris Saint Germain prima di restare a Napoli sotto la guida di Ancelotti. L’ex Udinese è al 27° posto tra i calciatori al mondo che hanno saputo innalzare il loro valore di mercato negli ultimi mesi. Oggi la base d’asta per lui parte da 60 milioni, ben 27 milioni in più rispetto ad un anno fa. Secondo azzurro nella speciale classifica è invece Fabián Ruiz, lo spagnolo arrivato in estate e che passa da 20 a 40 milioni di valutazione secondo la graduatoria stilata da Transfermarkt. Ben 20 milioni in più rispetto a quanto il centrocampista era valutato con la maglia del Betis. Tra i miglioramenti più importanti anche quello di Lorenzo Insigne, oggi valutato 75 milioni (+15 milioni) e Arkadiusz Milik, il capocannoniere della squadra che si assesta a 35 milioni di euro (+15 milioni).



Nella classifica generale, a guidare è il francese Mbappé valutato 200 milioni di euro, subito avanti al compagno di squadra Neymar (180 milioni) e alla stella di Leo Messi (160). Lontano Cristiano Ronaldo, 16° a 100 milioni di euro, mentre Lorenzo Insigne (75 mln) resta il primo calciatore del Napoli più valutato ancora davanti a Kalidou Koulibaly a quota 70 milioni. Nella Top 100 anche lo stesso Allan, che con i suoi 60 milioni di valutazione si assesta al 77° posto davanti ad Isco del Real e Suarez del Barcellona.

