Napoli, disfatta a Torino: 4-0 ​e azzurri in zona retrocessione

di Gennaro Arpaia

Un poker che lascia poco spazio alle repliche quello subito dal Napoli Primavera a Torino, allo storico campo Filadelfia. La squadra di Beoni aveva resistito all’onda d’urto dei padroni di casa per quasi un tempo, poi il gol di Butic fa crollare il castello azzurro e le sicurezze degli ospiti. Ancora Butic insacca ad inizio ripresa e trova la tripletta al minuto 80. Il tris granata, invece, lo aveva trovato Bianchi all’ora di gioco. Il Napoli si vede poco, pochissimo nel primo tempo con una punizione di Gaetano, un tiro di Palmieri nella ripresa, invece, sembra essere lo squillo più importante.



A fine partita, tutte le attenzioni degli azzurrini si spostano a Verona, dove l’Hellas affrontava il Genoa e con una vittoria in rimonta riesce a scalzare il Napoli. Un risultato negativo per la squadra di Beoni che ora, in attesa dell’Udinese (in campo domani contro il Milan ndr), si ritroverà al quartultimo posto e quindi in piena zona playout. Tutto può ancora succedere negli ultimi 90 minuti in programma tra una settimana, ma nemmeno una vittoria nell’ultimo impegno interno contro la Sampdoria potrebbe impedire la salvezza diretta agli azzurri.

