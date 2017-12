Napoli a Crotone con l'amuleto: azzurri sempre vincenti con Mariani

Tre volte ha incontrato il Napoli e per tre volte la squadra di Sarri ha potuto sorridere. Maurizio Mariani è un amuleto per gli azzurri che quando lo incontrano portano a casa sempre tre punti. È successo lo scorso anno quando il Napoli ha battuto l'Empoli e proprio il Crotone al San Paolo, così come qualche mese fa a Ferrara, contro la Spal, con il fischietto di Mariani ed un 3-2 importantissimo sul campo della SPAL.



Anche stavolta, nell'anticipo del venerdi in Calabria, sarà l'arbitro di Roma, ma della sezione di Aprilia, a dirigere Hamsik e compagni, che a Crotone dovranno provare a chiudere al meglio un 2017 scoppiettante.

Con lui ci saranno gli assistenti De Meo e Longo, mentre al VAR ci sarà il più esperto doveri.



Questa la designazione completa:



Crotone-Napoli 29 dicembre 2017 ore 20.45



Arbitro: Mariani

Assistenti: De Meo-Longo

IV uomo: La Penna

VAR: Doveri

AVAR: Giallatini

