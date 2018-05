Napoli-Crotone 1-0 | La diretta Insigne super, Milik segna di testa

di Marco Perillo

Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri tifosi in quest'ultima giornata di campionato ospitando il Crotone, al momento terzultimo in graduatoria dopo aver pareggiato domenica scorsa allo Scida con la Lazio e con la disperata necessità di vincere - ma potrebbe non bastare - per sperare di rimanere in Serie A anche il prossimo anno.



25 Reina; 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.A disposizione: 1 Rafael, 22 Sepe, 11 Maggio, 62 Tonelli, 23 Ghoulam, 32 Milic, 30 Rog, 42 Diawara, 17 Hamsik, 27 Machach, 14 Mertens. All. Sarri.1 Cordaz; 31 Sampirisi, 7 Ceccherini, 23 Capuano, 87 Martella; 10 Barberis, 38 Mandragora, 6 Rohden; 9 Nalini, 99 Simy, 29 Trotta.A disposizione: 3 Festa, 21 Zanellato, 37 Faraoni, 20 Pavlovic, 93 Ajeti, 13 Izco, 34 Simic, 89 Crociata, 5 Stoian, 32 Tumminello, 19 Diaby, 11 Ricci. All. ZengaARBITRO: Banti di LivornoSi gioca nel San Paolo delle migliori occasioni: strapieno e soleggiato. Ospiti in maglia bianca, azzurri con la classica casacca. Il Napoli manovra bene e attacca, il Crotone si affida alle ripartenze.

