Napoli, a Crotone maglia speciale per celebrare il record di Hamsik

di Gennaro Arpaia

Una maglia speciale per un record speciale. Crotone-Napoli non sarà soltanto l'ultima gara del 2017 azzurro, ma anche l'occasione per celebrare il record raggiunto da Marek Hamsik. 116 gol, quanto basta per mettere il naso davanti a chi la storia azzurra l'aveva scritta quasi trent'anni fa e prendersi il primato assoluto dei gol segnati con addosso la maglia del Napoli.



«Stasera il Napoli scenderà in campo con una maglia speciale, con una patch dedicata a Marek Hamsik e al suo record di gol». Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente il Napoli dalle parole di Alessandro Formisano, Head of Operations del club azzurro. «Da domani sarà in vendita insieme a una linea di merchandising tutta dedicata al capitano».



L'ultima di una serie di iniziative che, nelle ultime settimane, stanno riavvicinando fortemente la società alla tifoseria napoletana. «Il presidente De Laurentiis ci tiene tanto ad avere sempre lo stadio pieno, le promozioni per i biglietti di Coppa Italia vengono da qui» ha continuato Formisano a Radio Kiss Kiss. «Gli abbonati quest’anno hanno avuto una quantità di facilitazioni ed opportunità enormi tutte da sfruttare per essere al San Paolo».

