Il Napoli torna in campo: con il Crotone senza Mario Rui

di Pino Taormina

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno.



Gli azzurri preparano il match contro il Crotone allo Ezio Scida, anticipo dell'ultima giornata di andata di venerdì sera (ore 20,45). La squadra ha svolto attivazione in avvio e di seguito circuito di forza. Chiusura con partitine con le sponde. Domani allenamento pomeridiano. Sarri dovrà fare a meno di Mario Rui che verrà squalificato: in campo in Calabria la coppia Maggio-Hysaj con l'albenese che verrà dirottato sulla fascia sinistra.

