Napoli tra numeri, magie e ombre: cala il sipario sull'anno record

di Mimmo Carratelli

Campane ancora legate a Castelvolturno. Il presidente e Sarri non si sono ancora risposati. Non si sono ancora condannati a vivere felici e contenti. Non c'entrano le parole volanti di De Laurentiis (Domenico Mugugno), né la flessibilità di Sarri (cca nisciuno è flesso). Mille auguri, mille da Quarto a Castelvolturno.



Sipario al San Paolo. Diciannove partite, 808.892 spettatori, 17.669.764 milioni incassati. Curiosità: più spettatori contro il Sassuolo (53.609) che contro la Juve (53.085). Con i bianconeri l'incasso record (2.343.387). Il campionato è finito. Ci siamo divertiti. Abbiamo inseguito, comandato, perduto, festeggiato e maledetto. Gol memorabili di una stagione all'ombra dello scudetto. Le magie di Mertens contro Lazio e Genoa. Il gol d'impeto, fuori dagli schemi, di Ghoulam a Ferrara. La fiondata di testa di Koulibaly nella porta di Buffon all'Allianz Stadium. Il gol di Insigne allo Shakhtar che Dani Alves votò come il più bello di quel turno di Champions. Il «piatto» di Diawara per piegare il Chievo al San Paolo. Il gol di Allan alla Spal dopo la triangolazione volante con Callejon. Il gran destro di Hamsik al Torino. Il gran colpo a giro di Milik a Marassi.



I titolarissimi di Sarri, sempre e ovunque. In tre anni, tra campionato e coppe, 148 partite con l'irrinunciabile Callejon (145 presenze), Hamsik (144), Insigne (138), Hysaj (134), Mertens (34), Allan (131), Koulibaly (123), Albiol (112), Jorginho (107), Ghoulam (93). Supercannoniere Mertens con 67 gol, Insigne (47 reti), Callejon (42), Hamsik (30), Allan (8), Koulibaly (7), Jorginho (4), Albiol (3), Ghoulam (2). Pepe Reina ha incassato 132 gol in 137 gare.



Ma ha vinto ancora la Juve. Settimo scudetto. Un predominio bulgaro osannato su tutti i media che hanno inneggiato al settebello bianconero con i contorni magnifici di un profilattico durevole. Durex sed lex.



Con la Juve ce la siamo vista anche a colpi di pali e traverse, 18 per noi, 16 per loro. Sei pali di Insigne, tre di Zielinski e Mertens, due di Milik, i pali di Callejon, Ghoulam, Hamsik, Tonelli. Quattro pali di Dybala, tre di Douglas Costa, Higuain, Pjanic, un palo Benatia, Bernardeschi, Mandzukic.



Più tiri per il Napoli (516, la Juventus 439), ma la squadra bianconera ha centrato di più la porta (328 tiri nello specchio, Napoli 271). La Juve si è scatenata contro il Torino (23 tiri totali). Il Napoli ha ugualmente martellato il Sassuolo (23 tiri più tre pali). La Juve non ha mai visto la porta di Allison a Roma, il Napoli contro Sportiello a Firenze ha confezionato il minor numero di tiri del suo campionato (tre). La difesa azzurra è stata pari alla reclamizzata barriera bianconera (112 tiri subiti, come la Juve). Mertens (18 reti) ha segnato più di Higuain (16), Koulibaly 5 gol come Mandzukic, Albiol come Matuidi (3 gol), Allan con gli stessi gol di Douglas Costa (4).



