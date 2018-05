Sarri non scopre le carte ma pensa all'addio al Napoli

di Roberto Ventre

I dubbi continua a tenerli tutti dentro di sè. Giorni tormentati per Sarri, una vigilia molto particolare quella a Castel Volturno contro il Crotone, che potrebbe essere l'ultima alla guida del Napoli se il tecnico formalizzasse nella prossima settimana a De Laurentiis la volontà d'interrompere il rapporto. Per ora prosegue nel suo silenzio, l'argomento futuro non è stato toccato ieri con la squadra e la sensazione e che lo dribbli anche nella conferenza stampa post partita stasera al San Paolo senza dare ancora certezze sulla sua scelta.



Il tecnico toscano che in tre anni a Napoli ha conquistato due secondi ed un terzo posto è molto combattuto se accettare o meno la proposta di De Laurentiis: s'interroga con se stesso per capire se ha ancora la convinzione di poter migliorare il lavoro del nuovo gruppo che subirà qualche modifica nella prossima stagione. Il silenzio di Sarri indica che le sue perplessità sussistono ancora e i dubbi non sono stati eliminati dopo l'incontro con De Laurentiis, sono un indicatore del fatto che la sua posizione non è cambiata di molto rispetto a quella che aveva in precedenza: ecco perché resta sempre viva la possibilità di un suo addio e questo a prescindere dall'affondo o meno di qualche club europeo con gli 8 milioni della clausola rescissoria. L'allenatore, anche senza la presenza di un'alternativa immediata, potrebbe infatti comunicare la sua volontà di non proseguire. Ma sulla decisione da prendere ci sta ancora pensando e l'affetto più volte dimostrato nei suoi confronti dal pubblico napoletano, che sarà ribadito oggi in occasione dell'ultima partita di campionato contro il Crotone, è sicuramente una delle molle per proseguire l'avventura sulla panchina azzurra.



