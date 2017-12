Napoli a Crotone senza Mario Rui: Sarri richiama il baby terzino Scarf

di Gennaro Arpaia

L'espulsione rimediata contro la Sampdoria, la scorsa settimana, non permetterà a Maurizio Sarri di poter puntare ancora una volta sul portoghese Mario Rui. Per il toscano, dunque, soluzione alternativa scontata con Christian Maggio a destra ed Elseid Hysaj che dovrebbe riadattarsi sull'out mancino. Sarri, però, per ovviare a qualsiasi problematica, ha chiamato tra i convocati anche il classe 1999 Scarf, elemento della Primavera azzurra alla terza convocazione quest'anno.



Insieme a lui anche l'altro giovanissimo Leandrinho (1998) che andrà a rinforzare il pacchetto di attaccanti a disposizione degli azzurri. Poi i soliti volti noti per Sarri, che eslclude dalle convocazioni il solo Lorenzo Tonelli, ormai ai margini della rosa napoletana.



La squadra ha svolto questa mattina il classico allenamento a Castel Volturno con attivazione e di seguito partitina a campo ridotto. Successivamente Sarri ha presieduto la seduta tecnico tattica, prima della chiusura con esercitazione sui calci da fermo.



L'ELENCO DEI CONVOCATI

Reina, Rafael, Sepe.

Albiol, Chiriches, Scarf, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio.

Rog, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Giaccherini.

Callejon, Leandrinho, Mertens, Insigne, Ounas.

