Napoli, cala il sipario al San Paolo ​tra divorzi certi e addii possibili

di Roberto Ventre

Il giorno del ringraziamento, in 50mila al San Paolo per l'ultima partita contro il Crotone. Un lungo applauso agli azzurri per un campionato di altissimo livello e la corsa scudetto tenuta viva fino alla fine. Un abbraccio alla squadra che ha dato tutto in nove mesi esprimendo un calcio spettacolare.



Un saluto a quelli che andranno via, oggi sarà anche la domenica degli addii. L'ultima per Pepe Reina che giocherà nel Milan, una lunga vigilia dalle emozioni forti per il portiere spagnolo: a pranzo sul lungomare, poi a Castel Volturno per l'allenamento di rifinitura e in ritiro con la squadra. Un leader, un punto di riferimento per tutti nello spogliatoio, un portiere esperto e di grande personalità fortemente voluto da Sarri e rimasto fino alla scadenza del contratto. Quattro anni a Napoli, il primo con Benitez e poi i tre con Sarri dopo la parentesi di un anno con il Bayern Monaco. Oggi riceverà l'applauso dei compagni e dei tifosi, lui che è stato sempre un beniamino del San Paolo e sostenuto anche nei momento di difficoltà. In scadenza di contratto anche Maggio, il veterano della squadra da dieci anni a Napoli, esempio di professionalità e di attaccamento alla maglia: l'avventura finisce anche per lui, a meno che non possa esserci spazio di un altro anno di contratto, una possibilità che resta ancora in piedi. Il terzino ha vissuto la crescita in questi anni del Napoli sia in campionato che in Europa e ha vinto due coppe Italia e una Supercoppa Italiana: una bandiera azzurra.



