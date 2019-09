Napoli, tutto il cuore di Ghoulam: ospiterà Daniele al San Paolo

«Ha bisogno di un biglietto? Organizzo tutto io, ci vediamo al San Paolo». Così Faouzi Ghoulam, il terzino azzurro che su Twitter ha risposto all'appello di Monica per Daniele, tifoso azzurro disabile col sogno di vedere una farà a Fuorigrotta.



L'algerino, ancora una volta, ha mostrato tutto il cuore che i tifosi napoletani già da tempo gli riconoscono. Non è infatti il primo episodio simile per Faouzi, che ora aspetta di poter realizzare il sogno di Daniele.





