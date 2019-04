Napoli, il cuore d'oro di Insigne: visita speciale ai bimbi Pausilipon

Napoli-Arsenal nella testa, ma non solo. Anche l'occasione per un pomeriggio speciale, come quello di Lorenzo Insigne, l'attaccante napoletano che ieri ha passato qualche ora tra i bambini dei reparti dell'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli. Un sorriso da regalare ai bambini meno fortunati, in molte occasioni anche tifosissimi di una squadra, quella azzurra, che vuole regalarsi e regalare una serata di festa domani sera in Europa League. Insigne ha portato sorrisi, si è concesso ad autografi e selfie prima di tornare ad immergersi nella sfida di domani sera al San Paolo.



