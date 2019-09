Napoli, da bomber a mistero: tutte le ombre di Arek Milik

di Pino Taormina

Ancelotti deve capire se fare di Milik il suo faro lì davanti. E lo vuole capire alla svelta, visto che ha accettato di non ridurlo a merce di scambio. Domani il Napoli riprende la preparazione in vista del primo muro, quello delle 7 partite in tre settimane che può dare le prime indicazioni sulla stagione degli azzurri. Ed è questa la settimana in cui il polacco tornerà al centro dei pensieri: perché ha chiesto e ottenuto di starsene per sette in Polonia, probabilmente per affidarsi alle cure di qualche riabilitatore di fiducia, ma ora l'adduttore che gli ha dato noia fino alla scorsa settimana si spera non torni a fare capricci.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO