Dalla Francia: «Il Psg deve fare cassa: Pastore e Rabiot in uscita»

In Francia ne sono sicuri. «Il Psg deve vendere per rispettare le regole del faiplay finanziario: Pastore e Rabiot possono lasciare Parigi», e così il Napoli si mette alla finestra. I due giocatori, infatti, sono nei radar del club azzurro che già in passato si è interessato all'argentino e al francese.



La necessità del Psg di vedere, comporterebbe una maggiore disponibilità del club parigino a venire incontro alle offerte del Napoli che al momento non sono mai state decise viste le cifre esorbitanti dei cartellini dei giocatori che piacciono molto ad Ancelotti.

