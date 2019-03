ADL annuncia il rinnovo di Giuntoli «Juve? Non m'indebito, Insigne resta Stadio, sono stanco dei populisti»

Da Salisburgo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato la stampa per annunciare il rinnovo di contratto del ds Cristiano Giuntoli per cinque anni: «Cristiano Giuntoli ha rinnovato per cinque anni. Insigne? Non mi risulta sia sul mercato. Non c'è un prezzo per lui». Il gap con la Juventus? «Se io devo ridurre il mio gap con le grandi d'Europa, ma parlo di qualsiasi squadra, dovrei indebitarmi perché loro fatturano 800-900mln, pure la Juve che fattura 400-500 dovrebbe indebitarsi. Io non posso farlo».

