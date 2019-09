Napoli, ADL attacca gli imprenditori: «Non investono, braccino corto»

di Pino Taormina

E all'improvviso, De Laurentiis decide che è il momento di non tenere più dentro di sé quello che ha nel corpo da un bel po'. Un'amarezza che lo accompagna da qualche tempo. L'occasione sono i lavori per lo stadio San Paolo, finalmente rifinito e funzionale. «Mio padre aveva il grosso problema che i napoletani non mantenevano mai temporalmente gli impegni. Ma nel cinema c'è disciplina, nel resto del mondo non c'è e a Napoli manca del tutto. Anche se però a Napoli ci sono tantissimi imprenditori di primissimo livello ma che hanno il braccino corto e se ne stanno imbertati (è romanesco, vuol dire nascosti, ndr) e da 15 anni non li ho mai visti allo stadio».



