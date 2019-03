De Laurentiis-Ancelotti, incontro sui diritti di immagine

di Marco Giordano

Nella sua visita di ieri a Castel Volturno, De Laurentiis si è soffermato anche sugli aspetti più legati al marketing. E ne ha parlato con Ancelotti: si sono programmati gli shooting fotografici per la Kappa, già si è lavorato anche con qualche scatto che presto diventerà campagna pubblicitaria. Soprattutto, però, si è discusso di aspetti legati ai diritti d'immagine ed alla loro gestione. L'entourage di Ancelotti ha lavorato sugli elementi che, attraverso il Napoli, legano il tecnico emiliano allo sponsor tecnico azzurro: via mail è arrivata una documentazione che è stata oggetto di confronto con De Laurentiis.



Una chiacchierata serena, quello dei diritti d'immagine diventa un presupposto importante per intavolare le trattative per il prolungamento di contratto. Ancelotti è storicamente legato ad un altro marchio sportivo, l'Adidas, ma, dopo il meeting di ieri, un passo è stato fatto per costruire l'intesa su un prolungamento oltre il 2021, scadenza attuale del contratto del mister ex Bayern. Nelle prossime settimane è già previsto un nuovo aggiornamento tra le parti: De Laurentiis è consapevole che la presenza di Ancelotti alle iniziative di marketing del Napoli rappresenta un plus importante che si può tradurre in un diverso ritorno economico, potendo attrarre con più facilità anche brand internazionali.

