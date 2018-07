Napoli, De Laurentiis chiude a Cavani: «Basta! Il nostro top player è Milik»

di Gennaro Arpaia

Dopo il primo appuntamento di ieri, e le critiche che ha portato con sé, torna a parlare in radio Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che risponde alle mille voci di calciomercato che accompagnano la squadra azzurra in questi giorni. «Le critiche di ieri? Chi ha la coda di paglia non può avere autoironia ed esprime dissenso. Le parole sono state male interpretate, abbiamo solo controbattuto a delle falsità», ha subito esordito il presidente.



De Laurentiis parla anche dell’ormai famoso affaire Cavani. «Oggi arriveranno grandi giocatori come Milik, Zielinski e Koulibaly, elementi che le squadre migliori d’Europa vorrebbero portarci via. E la gente continua a chiederci Cavani, che non prenderemo e non arriverà. Punteremo forte sul nostro attaccante che è Arek, i top player ce li abbiamo in casa», ha continuato. «Tra me e l’entourage di Cavani non c’è stata alcuna telefonata. I giornali sono in crisi, scrivono queste cose per spingere la gente a comprarli».



Falsa anche la pista che porterebbe a Mariano Diaz. «Io nemmeno lo conosco, non ci interessa», ha ribadito il patron. «Per le corsie esterne ci sono almeno sei nomi che stiamo valutando. Arias è un bel giocatore, molto duttile, Lainer non ci interessa più perché chi lo rappresenta non ci piace. Non faremo nessun acquisto azzardato, abbiamo tempo e possiamo anche contare su Luperto che sta facendo un ritiro. Storari? Non mi risulta, forse lo sta trattando Giuntoli. Il profilo di Vidal lo seguivamo anni fa, è un ottimo calciatore ma oggi non ci interessa. Cerchiamo profili più giovani».Vero, però, l’ormai imminente arrivo di Reja nello staff azzurro. «Con Edy siamo amici dai tempi della C, ci sentiamo in continuazione. Cercherò di dare una impostazione innovativa per tutto il club, non solo per il settore giovanile, quindi Reja è una persona con cui mi consulto», ha confermato ADL. «Ha esperienza in ogni campo, conosce il calcio anche estero e c’è un grande affetto che ci lega. Ci siamo visti più volte, adesso vedremo come e in che termini collaboreremo. Baronio sarà il prossimo allenatore della Primavera azzurra».

