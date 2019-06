Il Napoli non cambia. Stesso allenatore, stesso direttore sportivo. La continuità del progetto è considerata da De Laurentiis una delle chiavi per i successi del club. Cominciò la sua avventura calcistica quindici anni fa con Marino, durato cinque stagioni. Poi Bigon junior con Mazzarri e Benitez. Dall'estate 2015 c'è Giuntoli, toscano e artefice del miracolo Carpi. Il più silenzioso dei direttori sportivi italiani. Una sola vera intervista rilasciata nello scorso dicembre a Sky Sport, per raccontarsi e raccontare la sua filosofia di lavoro. Nel 2017 aveva derogato alla regola del silenzio presentandosi per pochi minuti in tv e protestando nei confronti dell'arbitro Valeri dopo Juve-Napoli di Coppa Italia. Poi solo interviste flash a bordocampo prima delle partite europee. L'unica voce societaria è la più autorevole, quella di De Laurentiis. Anche l'amministratore delegato Chiavelli non rilascia interviste.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO