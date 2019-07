De Laurentiis infiamma il mercato: «Voglio un attaccante da 30 gol»

di Bruno Majorano

Inviato a Dimaro-Folgarida



In occasione della mostra di Sgarbi al castello di Caldes, il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato anche del mercato. «James? Non vedo perché il Real lo abbia dato in prestito al Bayern e a noi no. Ma vorrei anche una punta che faccia più gol di James e che sia anche più giovane. Pepe? Può essere, ma magari anche un altro che non vi dico».



