Napoli, De Laurentiis e Sarri: vertice per il futuro dopo la Juve

di Roberto Ventre

De Laurentiis è tornato dagli Stati Uniti. Subito un briefing di lavoro a Roma: il presidente si è incontrato alla Filmauro con il direttore sportivo Giuntoli, l'amministratore delegato Chiavelli, l'head operation Alessandro Formisano. Sul tavolo vari argomenti sulla programmazione della nuova stagione: si è parlato del brand, della valorizzazione del marchio, del ritiro, dei lavori di miglioramento del centro sportivo a Castel Volturno.



Ovviamente l'argomento principale da affrontare sarà il rinnovo di Sarri: De Laurentiis dovrà parlare con il suo allenatore che è legato da un contratto per altri due anni (la base è di 1.4 milioni ma è scattato il bonus Champions e in questa stagione il suo stipendio sarà di 2.4 milioni) ma che potrebbe andare via subito se un club si presentasse con gli 8 milioni pagando cioè l'entità della clausola rescissoria in vigore fino al 31 maggio. I rumors più insistenti da tempo sono quelli che riguardano il Chelsea (se dovesse finire, come sembra, l'avventura di Antonio Conte sulla panchina dei Blues), il club che più di chiunque altro potrebbe provare l'affondo, anche se altre voci hanno riguardato anche il Monaco. Il tecnico toscano, intanto, ha disdetto il contratto di affitto della sua villa a Varcaturo che ha occupato nei tre anni di permanenza a Napoli: quello che è stato il suo quartier generale, dove ha studiato avversari e si è concentrato sul lavoro poi da proporre sul campo.



Tutto casa e campo: Sarri praticamente non si è mai visto in giro in questi anni, concentrato esclusivamente sul suo lavoro. E questo è un momento di grandissima intensità per l'allenatore azzurro, tre partite ravvicinate, la trasferta con il Milan, il turno infrasettimanale con l'Udinese, e lo scontro diretto dell'Allianz Stadium contro la Juventus.



