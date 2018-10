Napoli, patron De Laurentiis sorride «Bravo Ancelotti, grande partita»

Paris Saint Germain Napoli se l'è goduta in prima fila, ma al fischio finale non ha fatto mancare il suo pensiero. «Una grande partita, una grande squadra» il tweet di Aurelio De Laurentiis, presente al Parco dei Principi insieme con la sua squadra.



Il presidente azzurro non ha mancato di fare i complimenti alla squadra capace di tenere in mano le redini del match a Parigi fino alle battute finali. «Bravo Ancelotti, bravi ragazzi. Forza Napoli Sempre», ha scritto ADL felice per la prestazione dei suoi in una trasferta europea che ha confermato l'ottima qualità della rosa napoletana.





Una grande partita, una grande squadra. Bravo Ancelotti, bravi ragazzi. Forza Napoli Sempre ! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 24 de octubre de 2018

