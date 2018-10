De Laurentiis su Insigne: «Soffrirà a non esserci a Udine»

Non solo questione San Paolo, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche delle condizioni di Insigne che sarà assente domani a Udine per la ripresa del campionato a causa di un infortunio muscolare.



«Lui soffrirà a non giocare, è uno attaccato alla maglia, vorrebbe farsi in mille per i tifosi. È il futuro capitano? Il Napoli ne ha tanti, Hamsik è quello istituzionale».

