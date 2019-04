Mertens, la dedica speciale di Diego: «Bravo Dries, continua a segnare»

Dries Mertens come Diego Armando Maradona. Il belga segna a Frosinone e raggiunge l'argentino, ora sono 81 le reti in Serie A per Mertens con la maglia azzurra, proprio come quelle segnate a suo tempo dal Pibe de Oro che aveva incantato Napoli.



«Voglio congratularmi con Dries Mertens per le 81 reti raggiunte oggi. Spero con tutto il cuore che continui a segnare ancora tanti gol con il Napoli!» il messaggio dell'ex stella argentina è arrivato nella serata italiana direttamente da Instagram. L'obiettivo di Mertens è ora raggiungere Maradona nella classifica generale dei marcatori azzurri (106 contro 115 gol).



