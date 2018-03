Napoli, Suarez non è più un'utopia: il Barcellona è pronto a cederlo

di Delia Paciello

Buone notizie dalla Spagna: Denis Suarez, che da tempo piace al Napoli, potrebbe essere ora pronto a lasciare il Barcellona. Secondo Globoesporte infatti il club blaugrana avrebbe già in mente il sostituto: si tratta di Arthur, il talento del Gremio. I due club avrebbero già trovato un'intesa per il giovane centrocampista: 30 milioni di euro più 10 di bonus la cifra che sborseranno gli spagnoli; il giocatore si sposterà a gennaio 2019, in modo da poter portare a termine sia la Libertadores che il campionato brasiliano.



Lo conferma lo stesso presidente del Gremio, Romildo Bolzan Junior, e spiega che i bonus sono legati a presenze e trofei. Anche l’annuncio è ormai vicino: si attende solo di definire il pagamento delle tasse relative al trasferimento.



È questo un chiaro segnale della possibile partenza di Denis Suarez: Arthur toglierebbe certamente spazio al 24enne spagnolo, che si starebbe quindi guardando intorno. Il Napoli sarebbe disposto al grande passo. D’altronde lo stesso De Laurentiis espresse parole di lode per il giocatore ai tempi di quel Villareal-Napoli dove il bambino prodigio diede una straordinaria prova di carattere con la punizione perfetta che lasciò Reina incapace di reagire fra i pali, sfidando a viso aperto la barriera azzurra.



Un’ossessione di mercato, un ritorno di fiamma dopo i tentativi dell’estate scorsa e i discorsi avviati già a gennaio. Ora si apre uno spiraglio per il club napoletano e quell’amore a prima vista che fulminò il patron azzurro potrebbe trasformarsi in realtà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA