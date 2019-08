Napoli, a Detroit con la palla ovale Allenamento differenziato per Younes

Il Michigan Stadium che stasera ospiterà il match tra Barcellona e Napoli a Miami è da sempre la casa del football americano. Ecco perché il Napoli di Ancelotti, nella sessione d'allenamento quotidiana, si è divertito a giocare con la palla ovale tanto famosa negli Stati Uniti, prima di prendere parte alla rifinitura che porterà il gruppo al secondo match di fila con i catalani.





Pronti per l’allenamento in questo magnifico Michigan Stadium #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/RfGLl5VSLh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 9, 2019

Come riportato dal sito ufficiale, prima di iniziare la seduta gli azzurri si sono cimentati in qualche tiro con la "palla ovale" per assaporare il clima dello stadio che è solitamente scenario della squadra di football americano dei Michigan Wolverine. La squadra ha poi avviato la sessione con una prima fase di riscaldamento a secco. Brutte notizie, invece, per Amin Younes: il tedesco - che cercava un posto da titolare per questa sera - ha svolto allenamento differenziato.

