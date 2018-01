Napoli, Deulofeu sogno difficile: Montella vuole strapparlo a Sarri

di Delia Paciello

Dar rifiato agli esterni d’attacco: è questo uno dei sogni di Sarri da realizzare in questa campagna di mercato. Tanti i nomi accostati al Napoli, ma torna in pole anche quello di Gerard Deulofeu. Se in estate il suo intermediario affermò che la destinazione napoletana poteva essere una soluzione per dare maggior minutaggio al giocatore, ad oggi la situazione su questo fronte non sembra molto diversa. L’esterno del Barcellona era un pallino di De Laurentiis, ma non dispiacerebbe affatto anche al tecnico: potrebbe giocare sia a destra che a sinistra, e nell’esperienza rossonera è stato talvolta schierato da Montella come falso nove. L’arrivo di Coutinho a Barcellona potrebbe spalancare le porte alla sua uscita e la Serie A sembrebbe una delle mete preferite dello spagnolo. La sua clausola si aggirerebbe sui 20 milioni di euro, una cifra abbordabile per il club azzurro. E potrebbe così metter fine in anticipo al contratto con i blaugrana valido fino al 2019.



Dalla Spagna tuttavia arrivano indiscrezioni riguardo l’interesse di altre squadre: dall’Italia anche l’Inter sarebbe sulle tracce di Deulofeu, pronta a inserire in rosa un altro esterno di qualità anche per tenere sulle corde Perisic, altalenante nelle sue performance; ma secondo le ultime di Mundo Deportivo ad ostacolare le trattative con il Napoli sarebbe ora arrivato il Siviglia: Montella, nuovo allenatore della squadra andalusa, non vedrebbe l’ora di portarlo nuovamente alla sua corte. Nessuna offerta formale, tuttavia, ad oggi. Ma non sarà da sottovalutare nella decisione finale la voglia del giocatore di trovare continuità in campo: proprio con il tecnico italiano nei sei mesi a Milano riuscì ad ottenere un rendimento impressionante giocando quasi tutte le partite.

