Pomeriggio da protagonisti per Giovanni Di Lorenzo e José Callejon, presenti nella piazzetta adiacente il campo di Carciato prima dell’abituale allenamento pomeridiano degli azzurri. I due si sono intrattenuti allo stand ufficiale per giocare davanti agli occhi dei tifosi e per firmare le camerate ufficiali del marchio Napoli, poi il neo acquisto Di Lorenzo si è concesso al mercatino di prodotti tipici di Dimaro che fa tappa durante la settimana.



L’appuntamento con i due azzurri fa seguito a quanto avvenuto ieri sera in piazza a Dimaro, con Manolas, Insigne e Mertens che hanno incontrato i tifosi nel primo vero evento ufficiale della squadra al completo. Dopo l’incontro, Di Lorenzo e Callejon si sono uniti al resto del gruppo sul campo di Carciato per il consueto allenamento del pomeriggio.

