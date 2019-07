Napoli, Di Lorenzo si presenta: «Un onore essere qui, prendo il 22»

«Sono felice di essere qui, stiamo lavorando bene per prepararci alla prossima stagione». Giovanni di Lorenzo si presenta ufficialmente ai tifosi azzurri e lo fa ai microfoni di Sky Sport. «Napoli è una bella sfida per me, darò tutto me stesso per fare bene, se mi avessero detto che mi avrebbe comprato il Napoli non ci avrei creduto».



«Con Ancelotti ci stiamo conoscendo, è un onore essere allenato da lui e far parte del gruppo azzurro, vuole terzini offensivi e molto alti, cercherò di seguire i suoi consigli in campo», ha continuato. «Aspetto qui anche tutti gli altri compagni che mancano, ci sono tanti campioni in questa squadra e voglio integrarmi al meglio. Il numero? Il 2 è occupato da Malcuit, quindi forse prenderò il 22. Vincere qualcosa è la speranza e l’obiettivo di tutti, la società sta allestendo una squadra importante per farlo».

