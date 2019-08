Primo gol in maglia azzurra nel campo più difficile, ma beffa amarissima nel finale. Giovanni Di Lorenzo prova a mantenere il sorriso dopo la sconfitta dello Stadium. «Siamo tutti amareggiati per il finale, ma dobbiamo ripartire dalle cose positive fatte stasera. Credo che abbiamo fatto una grande partita», ha detto il terzino napoletano.



«Avevamo contro una grande squadra, usciamo da qui a testa alta, poi il modulo lo sceglierà Ancelotti», ha detto a Sky Sport. «Da un anno a questa parte sono cresciuto molto, non vede mai mancare il lavoro quotidiano e non cambio atteggiamento per mantenere il livello a cui sono arrivato. Stasera ero più bloccato che a Firenze, ma sono a disposizione di Ancelotti e delle sue indicazioni».

