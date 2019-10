Napoli, Di Lorenzo va in Nazionale e le campane suonano a festa

di Marco Giordano

Il pericolo, in casi come questi, è la retorica di parole sempre uguali: sogno, emozione, umiltà, lavoro. In queste ore sono le uniche declinabili in casa Di Lorenzo, in un'ascesa che ha il gusto della rapida scalata. Nell'agosto del 2017, a 24 anni, ad Empoli per la prima volta in Serie B. A 25 in massima serie, con la retrocessione con l'azzurro dell'Empoli che si tramuta nella Champions, a 26 anni con l'azzurro del Napoli. Ed ora, l'ultimo step, con lo stesso colore: quello che porta in Nazionale. «Un sogno che si avvera», con una foto da bambino, ovviamente in maglietta, pantaloncini e pallone ed accanto la schermata delle convocazioni del ct Mancini. Così ha festeggiato Di Lorenzo su Instagram.



