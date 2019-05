Di Lorenzo al Napoli, ci siamo! «Domani visite, venerdì la firma»

«Manca ancora qualche giorno e quando si parla di mercato tutto può succedere». Mario Giuffredi mantiene la calma, ma ormai per vedere Giovanni Di Lorenzo con la maglia del Napoli manca davvero poco. «Ci sono tante squadre su Di Lorenzo e Corsi ha voluto un paio di giorni per riflettere bene. I giorni però scadono domani sera, Di Lorenzo anticiperà le visite mediche e se Corsi deciderà in maniera positiva, venerdì ci sarà anche la firma».



A Radio Marte l'agente dell'esterno fa il punto sulla trattativa che potrebbe portare il primo acquisto estivo al Napoli. «Di Lorenzo poteva andare nelle migliori squadre della Serie A e non solo, perché è ambito anche a livello europeo. I tifosi sono tifosi e giustamente sognano il nome importante, noi addetti ai lavori invece dobbiamo guardare bene al valore dei calciatori», ha continuato. «Ogni volta mi dico di non portare più i miei giocatori a Napoli, ma ogni anno ci ricasco perché tengo troppo alla squadra della mia città».



Lo stesso Giuffredi ha poi fatto il punto su altri due assistiti azzurri: «L’intenzione è portare via Hysaj e Mario Rui. Il portoghese in questi due anni credo che abbia fatto cose importanti ma sono state sminuite e questa cosa mi fa male perché mi sarebbe piaciuto vederlo un altro anno a Napoli e poi non credo che gli azzurri possano trovare un terzino più forte di Mario Rui», ha detto. «Per tre anni Hysaj è stato il miglior terzino, l’ultimo anno di Sarri mi chiamò anche la Juve, ma il calciatore ha detto no perché voleva giocarsi lo scudetto a Napoli. Poi è vero, nell’ultimo anno ha avuto un calo, ma non è stato l’unico ad aver avuto un calo. Non dico che è colpa di Ancelotti, ma è naturale con un gioco diverso. Elseid tra un anno va a scadenza e la sua uscita è obbligatoria, ma ritengo sia anche giusto cambiare aria. l’Atletico ha sempre chiesto informazioni, ma non c’è solo l’Atletico. Paratici lo ha visto sempre bene e di certo andrà in un club importante».

