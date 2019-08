Napoli, Di Lorenzo non vede l'ora: «Il campionato si avvicina»

Sarà uno dei volti nuovi di questa stagione azzurra ed è pronto a farsi apprezzare come rivelazione. Dopo la grande annata all'Empoli, Giovanni Di Lorenzo è pronto a prendersi anche la fascia destra del Napoli, dopo aver conquistato la fiducia di Carlo Ancelotti e dei tifosi azzurri in questo pre campionato.



«Il countdown è già iniziato, il campionato si avvicina», ha scritto ieri il terzino toscano sui social. Dal suo account ufficiale Instagram Di Lorenzo ha lanciato il conto alla rovescia. Esordio proprio in Toscana contro la fiorentina per il Napoli, una partenza in casa per il nuovo azzurro che si giocherà con Malcuit la maglia da titolare sulla fascia.



