Napoli, Di Lorenzo alla scoperta delle meraviglie della Costiera

di Ciriaco M. Viggiano

META - Contro il Liverpool è stato tra le note più positive: tonico, reattivo, capace di contenere le folate offensive degli avversari e di ripartire immediatamente crossando con grande precisione. Ora, anche in vista del triplo impegno pre-campionato contro Marsiglia e Barcellona (due volte), Giovanni Di Lorenzo si concede un po' di relax all'insegna del mare e della buona tavola. Dove? In penisola sorrentina, per la precisione al lido Marinella di Meta. Qui il terzino, che il Napoli ha acquistato dall'Empoli e che a breve compirà 26 anni, è stato avvistato nelle ultime ore. In maglietta bianca e in ottima condizione fisica, Di Lorenzo è stato immediatamente riconosciuto dai tanti tifosi presenti sulla spiaggia di Meta. E, ovviamente, non si è sottratto al rito della foto-ricordo con lo staff del lido. A cominciare da Giuseppe Lentini, patron della struttura insieme alla moglie Marinella Longobardi.

