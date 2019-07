Napoli, Di Lorenzo è tranquillo: «Con il tempo miglioreremo»

«Queste partite servono per mettere minuti nelle gambe». Così Giovanni Di Lorenzo, nuovo volto degli azzurri, sul match contro la Cremonese. «Le abbiamo affrontante nella maniera giusta e siamo soddisfatti. Ora ce ne aspetta una molto importante domenica . Bisogna sicuramente crescere, ma questo succede solo con il tempo».



Il terzino ha raccontato a Tv Luna: «Qui al Napoli mi hanno accolto tutti bene, sono molto contento. Pian piano capirò anche cosa vuole l’allenatore. Il tempo è amico e ci aiuterà a crescere. Ancelotti chiede un gioco rapido e veloce per mettere in difficoltà le squadre avversarie».

