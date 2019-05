Napoli, è il giorno di Di Lorenzo: visite mediche a Roma, poi la firma

di Bruno Majorano

Giovanni Di Lorenzo è arrivato in mattinata a Villa Stuart per sostenere le visite mediche, poi sarà pronto per diventare un giocatore del Napoli. Il terzino goleador (cinque reti con la maglia dell’Empoli nel campionato che si è appena concluso) diventerà il primo acquisto della stagione per gli azzurri.



Nessuna parola al suo arrivo in clinica, ma un bel sorriso che conferma l’entusiasmo per la nuova avventura che lo aspetta. Firmerà un contratto di cinque anni a circa 1,5 milioni a stagione.

