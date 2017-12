Napoli-Utd, contatti per Darmian ma Mourinho vuole Jorginho

di Gennaro Arpaia

Il Manchester United che vuole rinforzare il suo centrocampo guarda con attenzione ed interesse anche a Napoli. Secondo quanto riportato dal portale Manchester Evening News, infatti, Mourinho starebbe seguendo con insistenza le prestazioni di Jorginho, playmaker italo-brasiliano di Sarri che vive in questi mesi la stagione della definitiva consacrazione.



Secondo i media inglesi, Jorginho sarebbe stato inserito dallo Special One in una lista di calciatori che andrebbero a sostituire Michael Carrick che, dopo i problemi di salute riscontrati ad inizio anno, non gioca dallo scorso settembre ed ha un contratto in scadenza nel 2018. Insieme a Jorginho, infatti, ci sarebbero anche i nomi di Pulisic e Weigl, stelle emergenti del Borussia Dortmund.



Un canale, quello con il Manchester United, che potrebbe essere percorso a doppio senso, visto che nelle ultime settimane gli azzurri si sono interessati fortemente a Matteo Darmian, pedina classe 1989 che da due stagioni gioca con la maglia dei Red Devils. Sfruttato poco da Mourinho, Darmian potrebbe saltare in corsa sul nuovo treno italiano: oltre al Napoli, infatti, su di lui c'è anche la Juventus di Beppe Marotta, sempre pronta alla bagarre con gli azzurri.



Arrivare a Darmian non sarà impresa facile: il calciatore percepisce ingaggio importante (intorno ai 2 milioni di euro a stagione ndr) e, nonostante il minutaggio risicato, la dirigenza dello United non vuole saperne di svendere il calciatore, valutato in ogni caso intorno ai 20 milioni di euro, una cifra ingente per una società come il Napoli, ancor di più se si pensa al mercato invernale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA