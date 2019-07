Napoli, concluso l’affare Manolas: Diawara alla Roma per 20 milioni

Dopo l’ufficialita di Kostas Manolas in azzurro arrivata nelle scorse ore, si conclude a tutti gli effetti l’affare tra Napoli e Roma. Con un comunicato dal sito ufficiale, il club azzurro annuncia il passaggio di Diawara in giallorosso.



«Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Diawara alla Roma. La Società ringrazia Amadou per l'impegno profuso in questi tre anni con la maglia azzurra».



Al Napoli andrà un corrispettivo fisso di 21 milioni di euro, il calciatore ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2024. «Seguivamo Diawara da tempo, un ragazzo che ha messo in luce già da qualche anno il suo talento in Italia. Gli diamo il benvenuto nella Roma, con l’augurio di rendersi protagonista con la nostra maglia», ha detto Guido Fienga, amministratore delegato del club.



Commovente il saluto di Diawara su Instagram: «Tutte le avventure hanno un inizio e una fine e per me è arrivato il momento dei saluti. Ho trascorso 3 anni intensi e bellissimi fatti di battaglie, gioie e sconfitte. Tutto rimarrà scolpito nella mia mente. Voglio ringraziare il popolo napoletano per avermi accolto e fatto sentire un napoletano vero. Ringrazio la società , tutto lo staff ed il presidente per avermi dato la possibilità di giocare in questa splendida città ed in questo Club».

© RIPRODUZIONE RISERVATA