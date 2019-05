Il Napoli ha svolto l'allenamento mattutino in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 18 a Ferrara contro la Spal. La buona notizia per Carlo Ancelotti è il ritonro in gruppo di Diawara che ha svolto lavoro completo con il resto della squadra. Prosegue il lavoro differenziato per Maksimovic.



