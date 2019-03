Napoli, in uscita Verdi e Diawara: «Giusto, finora hanno deluso»

di Dario Sarnataro

Il futuro del Napoli è già partito. E nella squadra 2.0 di Ancelotti non troveranno spazio «campioni anche di prospettiva, ma poco adatti calcio di Carlo», come sottolineato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Gli indiziati sono anche quelli meno utilizzati e dal rendimento più incerto, ovvero Diawara, Verdi e Ounas, innanzitutto.



«Non lo diciamo noi ma lo dimostrano le scelte dell'allenatore e il loro minutaggio sottolinea Salvatore Bagni e del resto sono quelli che hanno deluso le aspettative. Diawara è ancora giovane ma non si è ritagliato un suo spazio vitale, è stato troppo timido prima come vice Jorginho e poi non scalzando un adattato al ruolo come Hamsik. Onestamente un'altra stagione come questa non serve né a lui e né al Napoli. Ounas prosegue l'ex azzurro ha mostrato grandi qualità ma forse ad Ancelotti serve altro dal punto di vista tattico. Verdi è stato frenato dagli infortuni ma quando ha avuto l'opportunità di giocare non ho visto in lui la rabbia e la personalità per conquistare la maglia da titolare. Per far parte di un progetto vincente non serve avere semplicemente spazio ma ottenerlo nei grandi incontri».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO